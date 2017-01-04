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Muş'ta cazibe merkezleri bilgilendirme toplantısı



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MUŞ (İHA)  Muş'ta 'Cazibe Merkezleri Yatırım Destek Programı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Seddar Yavuz, kamu kurum amirleri ile iş adamları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, yatırım, destek ve tanıtım üzerine daha önce Çalıştay yapıldığını hatırlattı. Açıklamasında yatırım teşvik paketinin önemine değinen Vali Yavuz, "Eğer cazibe merkezleri yatırım destek programından da faydalanamaz ve kaçırırsak, korkarım ki Muş bir daha belini doğrultamaz. Çevrelerinizdeki bütün illere siz artık gıpta ile bakar ve burada nüfusu tutamazsınız. O yüzden bu, belki önümüze gelmiş en önemli ve kıymetli şanslardan bir tanesidir. Bunun için bunu iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü başka şansımız yok" dedi.

Verilecek desteklerle ilgili usul ve esasların belirlendiğini ifade eden Vali Yavuz, "Usul esaslar belirleniyor, belirli bir ölçek var. Her yatırımı buradan destekleyeceğiz diye bir kural yok. Bir istihdam şartımız var. Tekstil kente başladık ve 3 ay gibi kısa bir sürede bitirdik. Muş şartlarında tarihi bir rekordur. 6 bin metrekare yeri 3 ayda bitireceğiz deseydik, kimse bize inanmazdı. Çünkü inşaatların 2-3 sene sürdüğü bir şehirde, siz 3 ayda 6 bin metrekare kapalı alan yapabiliyorsunuz. Bu kapsamda bu şehrin neler yapabileceğini de görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Program, iş adamlarının birer konuşma yapması ile sona erdi.

(NA-ATL-SÜ-Y)



04.01.2017 17:19:18 TSI

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