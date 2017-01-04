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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muhtarlar'dan Başkan Gürün'e Teşekkür Plaketi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:56
Muhtarlar'dan Başkan Gürün'e Teşekkür Plaketi
Muhtarlar'dan Başkan Gürün'e Teşekkür Plaketi

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Yatağan Nebiköy Muhtarı Mustafa Ali Karataş ve Menteşe Denizova Muhtarı Mehmet Göztepe ilçelerine ve mahallelerine yapılan Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine teşekkür için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti. Yatağan Nebiköy Muhtarı Mustafa Ali Karataş mahallerine yapılan Atatürk büstü, yol çalışmaları, mezarlık hizmetleri için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün olmak üzere daire başkanları ve şube müdürlerine tek tek teşekkür etti ve Başkan Gürün'e plaket takdim etti.
Menteşe Denizova Muhtarı Mehmet Göztepe, mahallelerinde yaşayan vatandaşların meydana Atatürk büstü talepleri olduğunu bu talebin de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede hayata geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mehmet Göztepe; "Mahallemizde yaşayan 3-4 hanımefendi bana dediler ki Mehmet neden mahallemizde Atatürk büstü yok. Büyükşehir Muhtarlar Masa'mızı aradım ve kısa sürede bu isteğimizi gerekli birimlere bildirerek çözdüler. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Mahallemize iki Atatürk büstü kazandırdık. Ayrıca ben Rize Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak Atatürk heykelinin meydandan söküldüğünü haberlerden izlediğimi söyledim ve Ata'mızın heykelini Muğla Denizova Muhtarı olarak talep ettiğimizi belirttim. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk heykelini getirmek için araç bile talep ettim. Ama Rize'deki yetkililer Atatürk heykelini başka bir alana yerleştireceklerini söylediler." dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, MUSKİ, Destek Hizmetler, itfaiye ve muhtarlar masası birimlerine ayrı ayrı teşekkür eden Denizova Muhtarı Mehmet Göztepe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür plaketi takdim etti.
"MUĞLA'DA MUHTARLARIMIZ, VATANDAŞLARIMIZLA BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra kısa sürede hizmet ve projelerini tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, muhtarların, vatandaşların Büyükşehir hizmetlerinden memnuniyetinin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğlamızda 13 ilçe belediyemiz, 565 muhtarımızla büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi aile fertlerinin ayrı ayrı istekleri var. Kısa sürede kuruluşunu tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi geçen 3 yılda hedeflediği projeleri bir bir hayata geçirdi ve Muğla'ya yatırımlara devam ediyor. Muhtarlarımız bizden mahallerinin meydanlarına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yapılmasını istemişler. Bu isteği yerine getirmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ülke olarak yaşadığımız bu dönemde herkes Atatürk bugünleri görerek ne demişti, bizleri hangi sözleri ile uyarmıştı diye soruyor. İleri görüşlülüğü, devlet adamı tecrübeleri ile yaşadığı dönemi ve bugünleri ölümsüz eseri Nutku'nda özetleyen, kurduğu her cümlesinde haklı çıkan Ata'mızı bir kez daha saygıyla anıyor, onun aydınlattığı yolda ilerleyerek ülkemizi barış ve huzur içinde çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.
(BT-İK)

04.01.2017 18:00:15 TSI
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