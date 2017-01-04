YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polis kuş uçurtmuyor

Polis kuş uçurtmuyor



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde emniyet ekipleri adeta kuş uçurtmuyor.

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamada, araç sürücüleri ve yanlarındaki yolcuların kimlikleri kontrol ediliyor. Ayrıca araç içi ve bagajlar didik didik aranıyor. Şüpheli görülen araçların sorguları yapılıyor. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan bir şahsın ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet ekipleri, bilhassa Mudanya BUDO terminali ve Güzelyalı İDO terminalinde sıkı kontroller yapıyor.

(MŞ)



04.01.2017 18:14:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER