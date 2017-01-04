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Kırıkkale'de "Evde Kurs" projesi tanıtıldı



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Yahşihan Belediyesi, Amerikan Kültür Derneği ile birlikte öğrencilere yönelik internet üzerinden kurs projesi başlattı.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve Amerikan Kültür Derneği Temsilcisi Ahmet Uçan ile birlikte Irmak beldesinde bulunan Atatürk ilköğretim Okulu'nda öğrencilerin derslerinin yanı sıra YGS ve TEOG gibi sınavlara da hazırlanabileceği "evdekurs.com" adlı sitenin tanıtımı yapıldı. Tanıtım sonrası öğrencilere siteden faydalanabilecekleri üyelik kartlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje tanıtım toplantısında konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, "Amerikan Kültür Derneği ile ortaklaşa yaptığımız projeden ilkokul 2. sınıftan lise son sınıfa kadar bütün öğrencilerimiz yararlanabilecektir. Dağıtacağımız üyelik kartları ile belediyemiz İnternet sayfasından evdekurs.com sitesine üye olup, ders konularını anlatan videolara ücretsiz ulaşabilecektir" dedi.

Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesinde tanıtımı yapılan proje için Başkan Sungur tüm okulları dolaşarak öğrencilere üyelik kartları dağıttı.

(MMY-BÖ)



04.01.2017 18:33:13 TSI

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