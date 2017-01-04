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Kütahya Fatih Ortaokulu öğrencisi Hikmet Furkan Şimşek, TEOG'da Türkiye birincisi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığın'ca açıklanan resmi TEOG sınav sonuçlarına göre, Merkez Fatih Ortaokulu 8. sınıf ögrencisi Hikmet Furkan Şimsek, 120 sorunun tamamını dogru cevaplayarak Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Ayrıca ögrencinin Kütahya ilinde devlet okulları içerisinde 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayan tek öğrenci olduğu belirtildi.

Okul müdürü sayın Salih Sebahattin Ener, öğrencinin öğretmenlerini ve ailesini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bu arada, Hikmet Furkan Şimşek, başarısından dolayı okul idaresi tarafından altın ile ödüllendirildi.(EFE)



04.01.2017 21:29:37 TSI

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