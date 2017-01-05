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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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İtfaiye, vatandaş için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizliyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:28
İtfaiye, vatandaş için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizliyor
İtfaiye, vatandaş için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizliyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşlar için tehlike oluşturan çatılardaki buz sarkıtlarını tek tek temizliyor.
66 yıl sonra Karaman'a 1 metre yağan karın ardından oluşan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Geceleri sıfırın altında -17 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle de birçok ev ve iş merkezinin çatısında buz sarkıtları oluştu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtları için itfaiye müdürlüğü de harekete geçti. Şehir merkezinde tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle tek tek temizlendi. Yetkililer, 15 gün içerisinde kendilerinin tespit ettiği ve vatandaşların bildirdikleri yaklaşık 600'e yakın binada buz sarkıtı temizlendiğini bildirdi.
(MD-AH-Y)

05.01.2017 09:32:08 TSI
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