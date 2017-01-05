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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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"Mülteci Hayatlar" Buca'da

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:58
"Mülteci Hayatlar" Buca'da
"Mülteci Hayatlar" Buca'da

(Fotoğraflı)

Ceren Atmaca
İZMİR (İHA) - Gazeteci Hasan Dalgıç'ın mültecilerin hayat hikayelerinin yer aldığı "Mülteci Hayatlar" fotoğraf sergisi, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.
Gazeteci Hasan Dalgıç, mültecileri hikayeleriyle birlikte fotoğrafladığı "Mülteci Hayatlar" fotoğraf sergisini 4. kez fotoğrafseverlerle buluşturdu. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiye; Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve fotoğrafseverler katıldı.

"4 kitabın hiçbirinde 'sevmek yasak' yazmıyor"
Sergisi hakkında konuşan Dalgıç, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Terörün her tarafı sardığı, nefret söyleminin özellikle sosyal medyada yükseldiği zaman diliminde böyle bir çalışma ile ortaya çıkmak kolay değil. Bu çalışmayı neden yaptığımı anlatmak da kolay değil. Yapılan saldırılar zihinlerimizde, ruhlarımızda da hasar bırakıyor. Hem birlik ve beraberlik hem de empati duygusunu yeniden yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şuanda Konak'ta atılmış midye kabuklarının içindeki pirinç tanelerini yiyen çocuklar ve o pirinçleri çocuklarına yediren anneler var. Bu insanları düşünmek gerekiyor. 4 kitabın hiçbirinde 'sevmek yasaktır' yazmıyor. Bu işin içinden empati duygusu ve sevmekle çıkabiliriz" dedi.

"En zor hayat mülteci hayatı"
Sergi hakkındaki düşüncelerini dile getiren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise, "Güzel bir çalışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Hayat; özgür değilseniz, fakir değilseniz, yalnızsanız, çağdaş değilse, fiziksel ve zihinsel anlamda istediğini yapamıyorsanız kolay değil. Bütün bu zorluklar arasında karşılaştırma yaptığımda herhalde en zor hayat mülteci hayatıdır. Yokluğa, yoksulluğa, konforsuzluğa katlanabilir belki ama vatanınızdan mecburen koparılmışsanız ve mülteci olmak zorunda kalmışsanız, mülteci hayatı herhalde diğer kötü hayat şartlarında en kötü hayattır. Umarım mültecilerin ülkelerindeki şartları düzelir ve tekrardan ülkelerine kavuşmalarını sağlayacak uluslararası adımlar atarız" diye konuştu.
(CA-HG-Y)

05.01.2017 10:02:56 TSI
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