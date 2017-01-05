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Gümüşhane'de Süleymaniye Kayak Merkezi toplantısı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi bitişiğinde ve şehrin son 15 yılının hayali olan kayak merkezinin son durumu Vali Okay Memiş başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda ilgili ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Memiş, Süleymaniye Mahallesi'nin turizm merkezi olması yanında kayak merkezi gibi çok önemli bir özelliğe de sahip olduğunu söyledi.

Süleymaniye'nin turizm merkezi olması yanında kayak merkezi de olmasını çok önemsediklerini ifade eden Vali Memiş, ilk etapta 8 hektar büyüklüğünde ve mekanik tesislerin başlangıç noktasında bulunan T2 denilen alanın SİT alanından çıkarılması için Belediye Başkanlığı'nın çalışma yapılmasını istedi.

Proje hazırlığına da hemen başlanmasını ve eşzamanlı olarak kayak alanının imar planının başlatılmasını isteyen Vali Memiş, "Burada bir emek var. Mesafe kat edilmiş. Bu işi pratik bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Kent bunu bizden bekliyor. Bizim en büyük avantajımız şehir merkezine çok yakın olması. Bir yol haritası belirleyelim. 8 hektarlık T2'nin sit alanından çıkarılması için gerekli girişimler yapılacak. Belediye müracaatını yapacak. Eş zamanlı olarak proje yapımına başlanıyor. İmar planını da Belediye üstlenecek. Biz, zamanla yarışıyoruz" diye konuştu.

İl Özel İdaresi ARGE Bürosunda görevli Şehir Plancısı Mustafa Odabaşı ise Süleymaniye Kayak Merkezi ile ilgili yaptığı sunumda, 2006 yılında başlayan koruma amaçlı imar planı sürecinin devam etiğini belirterek, "2010 yılında kış sporları turizm merkezi ilan edildi. 2014 yılında da kurum görüşleriyle kış sporları turizm merkezi amaçlı 1/25000 ölçekli planı onaylıyor. Bu bölge 3.derece kentsel ve doğal sit alanı. Ayrıca, Gümüşhane Belediyesi, Dörtkonak, Yaydemir, Çamlıköy sınırları içerisinde olan alanlar da var. Alanın Yüzde 67 kısmı hazinesi adına kayıtlı" açıklamasında bulundu. Yine aynı büroda görevli Makine Mühendisi Hüseyin Aslan ise tesisle ilgili hazırlanan raporlarda aynı anda 2 bin 500 kayakçının kayabileceği tesiste erkekler dünya kupası hariç tüm yarışmalar için uygun olduğunu söyledi.

Vali Memiş, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından önümüzdeki hafta proje için gelecek teknik ekiple yeni bir toplantı tertip edilmesini istedi.

Toplantıya, Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Defterdar Turan Kemer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Defterdar Turan Kemer, AFAD Müdürü Mesut Bayrak, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, GTSO Başkanı İsmail Akçay ve İl Özel İdaresi ARGE Birimi yetkilileri katıldı.

(RE-ÖS-Y)



05.01.2017 10:05:46 TSI

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