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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de uzun namlulu silah ele geçirildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:25
Mardin'de uzun namlulu silah ele geçirildi
Mardin'de uzun namlulu silah ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde, bahçe duvarına gizlenmiş 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve şahsın evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir" denildi.
(MSK-MP-Y)

05.01.2017 10:29:58 TSI
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