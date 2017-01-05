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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Özel harekat polisi olabilmek için ter döküyorlar

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:30
Özel harekat polisi olabilmek için ter döküyorlar
Özel harekat polisi olabilmek için ter döküyorlar
- Silifke'de ücretsiz açılan kursa katılan yaklaşık 50 kişi, özel harekat polisi olabilmek için çalışıyor

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor salonunda ücretsiz olarak açılan polis okullarına hazırlık spor kursları yoğun ilgi görüyor.
Yaklaşık 50 kursiyerin katıldığı spor kursları ile gençler özel harekat polisi olabilmek için ter döküyorlar. Gençler, polis okulları sınavlarına Antrenör Hamdi Seyran önderliğinde hazırlanıyor. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, sınavlara girerek özel harekat polisi olabilmek için kondisyon çalışan gençleri ziyaret etti. İçişleri Bakanlığının 10 bin özel harekat polisi alacağını belirten Kaymakam Cinbir, "Ülkemiz çok çetin bir süreçten geçiyor. Her geçen gün bizim geleceğe yönelik hedeflerimizin önüne engel çıkaran, zaman zaman içimizi acıtan eylemleri ile bu ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan zalimlere dur diyeceğimiz gücü elde etmemizi engellemek için var gücü ile bu millete yüklenen güçler var. Ve bu güçler zaman zaman içimizdeki hainlerle bu ülkedeki hedeflerini gerçekleştirmeye çalıyorlar. Bazen PKK, bazen DEAŞ, bazen FETÖ, bazen DHKP/C olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu güçler kiraladıkları taşeronları ülkemize gönderiyorlar" dedi.
Bu milletin aydınlık yarınları olan bir millet olduğunu ifade eden Cinbir, şöyle devam etti:
"Çok güçlü ve çok iyi bir millete sahibiz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, hükümetimiz, devletimiz bu liderliğin etrafında kenetlenmiş durumdadır. Türk milletine yakışan bir geleceği oluşturmak için mücadele içindeler. 15 Temmuz günü kalkışmaya kalkanlara bu millet göğsünü siper ederek dur demiştir. Bu millet öyle büyük öyle asil bir milletir ki Çanakkale'yi geçilmez yapanların torunlarıdır. Hiçbir zaman bu milletin istiklaline, cumhuriyetine, demokrasisine göz dikenlerin muvaffak olamayacaklarını bu millet çök güzel bir ders vererek göstermiştir. Şer odakları, terör örgütleri daha fazla üzerimize gelmeye çalışıyor. Bu bakımdan güvenlik güçlerimizin, polis, askerimizin çok eğitimli, donanımlı olmasına ihtiyaç var. İçişleri Bakanlığımız bu konuya çok önemi veriyor. Özellikle terörle mücadelede daha etkin görev alabildiğini gördüğümüz özel harekat polislik sınavını arttırmaya çalışıyor. Sizlerin böyle bir çetin göreve talip olmanız aslında tebrik edilecek bir husustur. Ben inanıyorum ki sizler asıl bu milletin istiklaline, istikbaline, cumhuriyetine ve demokrasisine göz diken hain şer odakları ile mücadele edeceğiniz için bu mesleğe talip oldunuz. Bunun için vatan sevgisine sahip olmakla birlikte aynı zamanda belli bir donanıma sahip olmak gerekiyor. Bakanlığımızın seçeceği özel harekat polislerimizin içinde yer alarak gelecekte terörle mücadelede yer alacaksınız."
(MŞN-Y)

05.01.2017 10:34:12 TSI
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