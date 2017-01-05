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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlikler için özel talep masaları oluşturuldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:41
Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlikler için özel talep masaları oluşturuldu
Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlikler için özel talep masaları oluşturuldu
- Yeni kimlikler vatandaşlar tarafından rağbet görüyor

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Yeni çipli kimlik başvurularının 2 Ocak 2017 tarihinde başlamasıyla birlikte vatandaşlar nüfus dairelerinin yolunu tuttu.
Lüleburgaz İlçe Nüfus Müdürü Ali Akkaya, yeni çipli kimlik başvurularının 2 Ocak'ta başladığını kaydetti. Yeni kimlikler hakkında bilgi veren Müdür Akkaya, "Çipli kimlik kartının başvuruları başladı. Halkımız yeni kimliğe yoğun talep gösteriyor. Vatandaşlarımızın yeni kimliğe başvurusu için 3 tane talep masası açtık. Arkadaşlarımız vatandaşlara yardımcı oluyorlar. Yeni kimlik başvurusunda 1 adet biyometrik fotoğraf gerekiyor. Kişi başvuru esnasında elinde bulunan nüfus cüzdanı birlikte, nüfus cüzdanı yoksa ya da kayıp, yıpranmış, tahrip olmuş, mührü okunmaz halde ise ikamet etmiş olduğu mahalle muhtarından alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi ile başvurması, kan grubunu yazdırmak isteyenler sağlık kuruluşlarından alınmış kan grubu kartı ile ibraz etmeleri gerekiyor. 15-18 yaş arası (on beş yaşından büyük, on sekiz yaşından küçük) çocukların velileri ile müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Randevular ALO 199 ve ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden alınabilir"
Yeni kimliklerin fiyatları hakkında bilgi veren Akkaya ,"Kimlik kartı başvuru için 16 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir. Vatandaşlarımız kimliklerini 3 yıl içinde değiştirmesi gerekiyor. Yeni kimlik başvurusu yapıldıktan sonra vatandaşlarımız belirtmiş olduğu adrese çipli kimlikler posta yolu ile ulaşıyor. Vatandaşlarımız ALO 199 ve www.ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden randevularını alabilirler' şeklinde bilgi verdi.
(KA-MEF-Y)

05.01.2017 10:45:29 TSI
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