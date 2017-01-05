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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Vali Toprak: "Yazıhan yatırımlarla daha da gelişecek"

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:47
Vali Toprak: "Yazıhan yatırımlarla daha da gelişecek"
Vali Toprak: "Yazıhan yatırımlarla daha da gelişecek"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak Yazıhan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Yazıhan yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla daha da gelişecek" dedi.
Vali Mustafa Toprak, Yazıhan ilçesinde hem inceleme ve temaslarda bulundu hem de yeni İlçe Kaymakamı İdris Akça'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yazıhan Hükümet Konağında İlçe Kaymakamı Akça, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve Daire Müdürleri ve yetkililer tarafından karşılanan Vali Toprak, Kaymakamlık Makamında brifing aldı.
İlçe Kaymakamı Akça'ya yeni görevinin hayırlı olmasını ve başarılar dileyen Vali Toprak, inşaatı tamamlanan yeni Hükümet Konağının son durumu hakkında bilgiler aldı.
İlçe giriş ve çıkışında yer alan Demiryolu üzerine Araç ve Yaya trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlandığını belirten Başkan Öztürk, Durucasu mahallesinde yol genişletme çalışmalarının sürdürüldüğünü ve Devlet Demiryolları tarafından burada bulunan geçişe de üst geçit yapılacağı bilgisini verdi.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda ele alınan ve bilgilendirme yapılan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Bölgesi ile de ilgili konuları da istişare eden Vali Toprak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Malatya Milletvekillerinin de konu ile yakından ilgilendiklerini ifade etti.
İlçeye yapılan yatırımlarla ve yapılması planlanan projelerle ilçenin daha da gelişeceğini ifade eden Vali Toprak, geçen hafta Bakan Tüfenkci'nin ilimize gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı OSB ve yatırımları değerlendirme toplantısında burası ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu da hatırlatarak, Bakan Tüfenkci ve Malatya Milletvekillerine teşekkür etti.
İlçe ziyaretini tamamlayan Vali Toprak, dönüş yolunda Yol Kontrol Noktasını ziyaret ederek burada görevli personelle ikram edilen çayını içerek bir süre sohbet ettikten sonra kendilerine teşekkür edip başarılar dileyerek il merkezine döndü.
(MT-BRN-Y)

05.01.2017 10:51:15 TSI
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