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ESKİ Kongre Caddesi'nde tahsilat şubesi açtı



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ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Kongre Caddesi'nde Su Tahsilat Şubesi açtı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kongre Caddesi'ne yaptığı gezilerde vatandaşların su aboneleri için tahsilat şubesi açılması isteğiyle karşılaştı. Başkan Sekmen, vatandaşların ilgili isteğinin anında yerine getirilmesi için ESKİ'ye talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen ESKİ Genel Müdürlüğü, şehrin ticari, iktisadi ve sosyal hayatına yön veren Kongre Caddesi'ne su tahsilat şubesi açtı. Açılan yeni şubeyle birlikte ESKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın Palandöken İlçesi 2. Marketler Tahsilât Şubesi, Yakutiye İlçesi Yeğenağa Tahsilât Şubesi ve Sanayi Tahsilât Şubesi, Aziziye İlçesi Milli Egemenlik Caddesi Tahsilât Şubesi ve Ilıca Tahsilât Şubesi ile diğer 17 ilçede bulunanlarla birlikte tahsilat şubesi il genelinde 22'ye ulaştı. Yetkililer Kongre Caddesi'nde açılan yeni tahsilat şubesine vatandaşların su faturalarını yatırabileceğini ifade etti.

(ERZ-AT-Y)



05.01.2017 11:58:50 TSI

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