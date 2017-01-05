05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Körfez'den Ağva'ya yol yapılacak

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:05
Körfez'den Ağva'ya yol yapılacak
Körfez'den Ağva'ya yol yapılacak

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez ile Ağva arasındaki 160 kilometrelik mesafe, yeni yapılacak yol ile 60 kilometreye inecek.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2017 yılının ilk meclis toplantısında 14 madde görüşülürken, denetim komisyonunda görev yapacak olan meclis üyeleri de belirlendi. Komisyona oy çokluğu ile Abdullah Parlak, Murat Yazar ve Fadıl Durmaz seçildi. Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, görevde 33 ayı geride bıraktıkları ve hizmetleri durmadan devam ettireceklerini söyledi.
2016'da birçok üzücü hadise yaşandığını, 2017'de de son bulacağına olan inancını belirten Başkan İsmail Baran, "2016'ının son haftasında 62 aracı bünyemize kattık. Biliyorsunuz bunu vaat etmiştik ve yerine getirdik. Devlet hastanesi için proje çalışması devam ediyor. Hedefimiz 2018'in mayıs ayı gibi orayı hazır hale getirmek. Üniversite projemizde hafriyat çalışması bitti sayılır. Ocak ayı itibariyle de İlimtepe Kültür Merkezi için çalışma başlayacak" ifadelerini kullandı.
Sarnıç Han projesinin de hızla ilerlediğini belirten Başkan Baran, "TOKİ, İlimtepe için proje hazırladı. 2017'de ilk projesini hayata geçirecek. Spor okulları konusunda 2017 için 4 bin öğrenci hedefimiz var. Bu sayıyı 2018'de 7 bine çıkartacağız. Ayrıca burs verdiğimiz üniversite öğrencilerimizin ikinci taksitlerini de kısa sürede yatıracağız" ifadelerini kullandı.
Kuzey Mahallesi'ndeki arazinin satışı için oy çokluğu ile encümene yetki verilirken, Körfez-Ağva arasında yapımı planlanan yol için Dikenli Köyü sınırındaki 34 bin metrekarelik ormanlık alandan yol izni alınması maddesi gündeme geldi. Başkan İsmail Baran, "Buradan Ağva'ya bir yol çalışması olacak. Körfez'den Ağva'ya gitmek için Kandıra yolu üzerinden 150-160 kilometrelik yol gitmeniz lazım. Bu 65 kilometreye düşecek. Ayrıca yol Körfez'deki köylerimize de katkı sağlayacak" dedi.
Muhalefet meclis üyeleri de çalışmaya destek verdi; Madde oy birliği ile kabul edildi. Belediye sınırları içerisindeki isimleri bulunmayan parklara 'şehitlerin' isimlerinin verilmesi maddesi komisyona havale edilirken, Sakarya Kocaali Belediyesi ile 'kardeş şehir belediyesi' olunması maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Başkan İsmail Baran, "Bizlere böyle bir talepleri oldu. Değerlendirdik. Sakarya'da da kardeş belediyemiz olsun istedik" şeklinde konuştu.
Mecliste, 3 kişiden oluşan denetim komisyonu için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonrasında komisyona; Abdullah Parlak (AK Parti), Murat Yazar (AK Parti) ve Fadıl Durmaz (AK Parti) seçildi. Meclis kapanışında konuşan Başkan İsmail Baran, Körfezliler'in talebi doğrultusunda çalışmaları yaptıklarını belirtti.
(GY-Y)

05.01.2017 12:08:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Derince Çınarlıkent Konutları'nın son etabı satışa çıkıyor
YEREL

DERİNCE ÇINARLIKENT KONUTLARI'NIN SON ETABI SATIŞA ÇIKIYOR
Başkan Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI YILMAZ VE YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ
Hyundai'den itfaiye eğitimlerine katkı
YEREL

HYUNDAİ'DEN İTFAİYE EĞİTİMLERİNE KATKI
Başiskele'de park ve bahçelere yönelik çalışmalar sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE PARK VE BAHÇELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Karaosmanoğlu, KO-MEK kursiyerlerini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, KO-MEK KURSİYERLERİNİ ZİYARET ETTİ
Sarıkamış şehitleri yürüyüşle anılacak
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YÜRÜYÜŞLE ANILACAK
İzmit Belediyesi'nden 177 bin kişiye cenaze yemeği
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN 177 BİN KİŞİYE CENAZE YEMEĞİ
Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kocaeli'de otomobilin çarptığı genç öldü
YEREL

KOCAELİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ
Kocaeli'de ev yangını
YEREL

KOCAELİ'DE EV YANGINI
Kocaeli'de silahla yaralama
YEREL

KOCAELİ'DE SİLAHLA YARALAMA
İzmit Belediyesi, Sanat Okulu spor salonunu yeniledi
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, SANAT OKULU SPOR SALONUNU YENİLEDİ
&quot;7. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması&quot;
YEREL

"7. ÇOCUK OYUNCULAR SAHNESİZ OYUNLAR BULUŞMASI"
TKÜUGD'dan Seyyid Ahmet Arvasi için anma mesajı
YEREL

TKÜUGD'DAN SEYYİD AHMET ARVASİ İÇİN ANMA MESAJI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Kartepe'de tuzlama çalışmaları sürüyor
YEREL

KARTEPE'DE TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kent Konseyi'nin yeni yönetiminden ziyaret
YEREL

KENT KONSEYİ'NİN YENİ YÖNETİMİNDEN ZİYARET
Büyükşehir'den sokak hayvanlarına elektrikli ısıtıcı desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SOKAK HAYVANLARINA ELEKTRİKLİ ISITICI DESTEĞİ
Başkan Karaosmanoğlu, El Bab şehidi Albayrak'ın babasını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, EL BAB ŞEHİDİ ALBAYRAK'IN BABASINI ZİYARET ETTİ
Akademi Üniversite'de güz dönemi sona erdi
YEREL

AKADEMİ ÜNİVERSİTE'DE GÜZ DÖNEMİ SONA ERDİ
Milletvekili Hürriyet, o afiş için harekete geçti
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET, O AFİŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Tarihi Tepecik Camii restore ediliyor
YEREL

TARİHİ TEPECİK CAMİİ RESTORE EDİLİYOR
Sarnıç Han projesinde inşaat çalışmaları sürüyor
YEREL

SARNIÇ HAN PROJESİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmit'te mahalle inceleme gezileri devam ediyor
YEREL

İZMİT'TE MAHALLE İNCELEME GEZİLERİ DEVAM EDİYOR