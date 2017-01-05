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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Diyadin çocuk dergisi "Vatan sana canım feda" sayısı çıktı

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:09
Diyadin çocuk dergisi "Vatan sana canım feda" sayısı çıktı
Diyadin çocuk dergisi "Vatan sana canım feda" sayısı çıktı

(Fotoğraflı)

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin Belediyesi tarafından hazırlanan ve kardeş İzmit Belediyesi tarafından bastırılan Diyadin çocuk dergisi "Vatan sana canım feda" sayısının dağımı başladı.
Diyadin'in kardeş belediyesi olan İzmit Belediyesinin katkıları ile hazırlanan 5 bin adet Diyadin çocuk dergisi "Vatan sana canım feda" sayısı, Diyadin Belediyesi'ne ulaştı. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mekan Çeviren, "Beş bin dergi dağıtacağız. Kardeş İzmit Belediyemizin katkısı ile hazırladığımız dergiler, biz çocuklarımız vasıtası ile tüm evlere girmeyi hedefliyoruz. Okul okul dağıtmaya başladık. Çocuklara yönelik hem eğitici, öğretici hem de güldürücü hikayeler, çizgi romanlar ve bulmacaların olduğu içeriği oldukça dolu bir dergi. Diyadin Belediyesi olarak sürekli olarak çıkarmayı planladığımız ve son derece faydalı olacağına inandığımız güzel bir dergi. Tüm ilkokul öğrencilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Dergilerin çıkmasında emeği geçen ve kardeş İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a da teşekkür ediyorum" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

05.01.2017 12:12:56 TSI
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