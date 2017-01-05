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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Tarihi şadırvan restore edilecek

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:21
Tarihi şadırvan restore edilecek
Tarihi şadırvan restore edilecek

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi, Balıkesir'in simgesi olan tarihi Şadırvan'ın restorasyonu için düğmeye bastı.
Altıeylül Belediyesi'nin logosunda yer alan Şadırvan'ın şu anki görünümden çıkıp, eski günlerdeki gibi yeni bir görünüme kavuşması için çalışmalar başladı. Restorasyon çalışmaları için proje çizdiren Altıeylül Belediyesi, kısa süre içerisinde projeyi tamamlayacak ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınacak izinin ardından Şadırvan'ın tarihi dokusu yeniden canlandırılacak.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Şadırvan hem şehrimizi simgeliyor, hem de ilçemizin önemli bir tarihi dokusu. Şadırvan belediyemizin logosunda da yer alıyor. Altıeylül Belediyesi olarak tarihi değerlere sahip çıkacağız. Bu anlamda Şadırvan'ı da eski haline kavuşturacağız, çalışmalar da sona yaklaşıldı, kısa süre içerisinde izinler alındıktan sonra restorasyon başlayacak" dedi.
(TS-

05.01.2017 12:25:45 TSI
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