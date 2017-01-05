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Pursaklar'da Eğitim ve Kültür Merkezi tamamlandı



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ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Türkiye'de ilklere imza atıyoruz hem de ilçemizin alt yapısını, üst yapısını, eğitim, kültür, spor, sanat ve sağlık alanındaki gelişimini üst seviyelere çıkartıyoruz. Bu tesisimizde de Türkiye'de ilk ve tek olan Nezaket Okullarımızın bir şubesi olarak hizmet vermeyi planlıyoruz" dedi.

Pursaklar Belediyesinin Fatih Mahallesi'nde 2016'da başlayan Eğitim ve Kültür Merkezi projesi tamamlandı. Tamamlanan sosyal tesisin yakın bir tarihte hizmete açılması planlanıyor. Bin 200 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen tesis, iki kat bodrum ve zeminle birlikte beş kattan oluşuyor. İçerisinde derslikler, oyun alanları, mutfak, lavabolar, kafeterya, konferans salonu bulunan tesis bölgede önemli hizmetler sunacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 2016'de 7 önemli projeyi başlattıklarını belirterek, "2004'ten beri ilçemiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız diyoruz ve 12 yıldır proje üstüne proje üretiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ile hem Türkiye'de ilklere imza atıyoruz hem de ilçemizin alt yapısını, üst yapısını, eğitim, kültür, spor, sanat ve sağlık alanındaki gelişimini üst seviyelere çıkartıyoruz. Bu tesisimizde de Türkiye'de ilk ve tek olan Nezaket Okullarımızın bir şubesi olarak hizmet vermeyi planlıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte hizmete açacağız. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden hemşehrilerimizin hizmetindeyiz" dedi.

(JA-SÜ-Y)



05.01.2017 12:31:34 TSI

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