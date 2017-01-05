05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:32
Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı
Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde bulunan ve son balıkçı barınağı olan Küçükkuyu Balıkçı Barınağı'na Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme hizmetleri için idari binanın inşaatı tamamlandı.
İzmir istikametine giden balık nakliye araçlarının kontrol ve denetimi, balıkçı barınağına giren gırgır trol ve diğer balıkçı gemilerinin av araç kontrolleri ile ürün kontrolleri Küçükkuyu Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme Noktası'nda yapılacak.
Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Ayvacık ilçesinde 2 binden fazla tarımsal destekleme dosyası bulunmakta ve bunlardan 4 yüz tanesi yani yani 20'si Küçükkuyu ve Adatepe, Yeşilyurt, Nusratlı, Arıklı, Bahçedere, Küçükçekme köylerimizde. Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme noktasında aynı zamanda devletimizin her yıl çiftçilerimize sunduğu tarımsal destekleme dosyalarının kabulü, kayıt işlemleri gibi bazı işlemler de gerçekleştirilebilecek. Yani buralarda yaşayan çiftçilerimiz Ayvacık'a gitmeksizin artık Küçükkuyu'da işlerini halledebilecek. Yine aynı zamanda özellikle yaz aylarında yoğun olan turistlere gıda güvenliği açısından daha iyi hizmet verebilmek için gıda mühendisleri görevlendirilecek. Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme noktası Küçükkuyu'muza ve Ayvacık'a hayırlı olsun" dedi.
(UYC)

05.01.2017 12:34:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Altınok, minik yüreklere dokundu
YEREL

ALTINOK, MİNİK YÜREKLERE DOKUNDU
Vali Tavlı Küçükkuyu'da incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ TAVLI KÜÇÜKKUYU'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Biga Belediye Meclis toplantısı yapıldı
YEREL

BİGA BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
İlmek ilmek mutluluk projesi
YEREL

İLMEK İLMEK MUTLULUK PROJESİ
Aksoy, ziyaret turunda
YEREL

AKSOY, ZİYARET TURUNDA
Ercan'dan ev hizmetlerinde sigortalı işçi çalıştıranlarla ilgili önemli duyuru
YEREL

ERCAN'DAN EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Çanakkale'de trafik denetimleri
YEREL

ÇANAKKALE'DE TRAFİK DENETİMLERİ
Çan MYO öğrencilerine enerji eğitimi
YEREL

ÇAN MYO ÖĞRENCİLERİNE ENERJİ EĞİTİMİ
Turan ve Gider Kayseri'de yaralanan askeri ziyaret etti
YEREL

TURAN VE GİDER KAYSERİ'DE YARALANAN ASKERİ ZİYARET ETTİ
Lapsekili avcılardan geleneksel pilav ikramı
YEREL

LAPSEKİLİ AVCILARDAN GELENEKSEL PİLAV İKRAMI