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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Aile terapisti Bünyamin İrak'tan eşlere tavsiyeler

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:47
Aile terapisti Bünyamin İrak'tan eşlere tavsiyeler

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Çift ve Aile Terapisti Uzman Psikolog Bünyamin İrak, eşlere tavsiyelerde bulunarak, "Problemsiz evlilik yoktur. Evlilikte problemlerini başarıyla çözebilen ya da problem çözebilme becerisi düşük olan çiftler vardır. Problemlerin farkına varabilmek çok önemli" dedi.
Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği Okul Söyleşileri, velilere yönelik bilgilendirici seminerlerle devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi ve ilçedeki okulların aile birlikleri tarafından oluşturulan Gönül Elçileri projesi kapsamında Remzi Yurtsever İlkokulunda düzenlenen programda, Çift ve Aile Terapisti Uzman Psikolog Bünyamin İrak, velilerle bir araya geldi.

"Mutlu evlilik, tartışmanın olmadığı evlilik demek değil"
"Eşler Arası Uyum" konulu seminerde konuşan İrak, evlilikte uzlaşmanın, mutlu olmanın püf noktasının tartışma yaşamıyor olması değil, yaşanan tartışmaların çözüme kavuşturulması olduğunun altını çizdi. İrak, "Problemsiz evlilik yoktur. Evlilikte problemlerini başarıyla çözebilen ya da problem çözebilme becerisi düşük olan çiftler vardır. Problemlerin farkına varabilmek çok önemli. Kendi içimizde problemlerimizi sınıflandırmak gerekli. Daha çok çözülebilenler üzerine odaklanıldığında evliliğin kalitesi artar" diye konuştu.

"Geleceği göremediğimizde boşanmak istiyoruz"
Evlilik problemlerini kadınların duygusal olarak yaşadığını söyleyen İrak, "Erkekler fiziksel olarak etkileniyor ve çeşitli sağlık sorunları yaşayabiliyorlar. Sürekli çatışmalı evliliklerde bir süre sonra bağlılık azalabiliyor. Çiftler, tartıştığı zaman değil, geleceği göremediği zaman boşanmak istiyor. Bu durum, güven ve bağlılığı azalttığında sorun daha da çözümsüz oluyor" dedi.

"Kadınlar sevildiğini duymak istiyor, erkekler ise görmek istiyor"
"Kadınlar sevildiğini duymak istiyor, erkekler ise görmek istiyor" diyen Bünyamin İrak, "Hiçbir erkek, genelde eşim beni sevdiğini söylemiyor demez. Ancak bunu pek çok kadından duyarız. Bu da erkek ve kadın arasındaki önemli bir farktır" ifadelerini kaydetti.
(HB-MK-Y)

05.01.2017 12:49:40 TSI
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