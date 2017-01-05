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Ayhan ve meclis üyelerinden Kaymakam Yosunkaya'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, belediye meclis üyeleriyle birlikte, ilçeye yeni atanan Kaymakam Selçuk Yosunkaya'ya "hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Malatya Erguvan Kaymakamlığı görevinden Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamlığına atanan Selçuk Yosunkaya, samimi sohbette, Başkan Ayhan ve beraberindeki meclis üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yosunkaya, Akçakale'nin sosyal, kültürel, ekonomik her alanda gelişmesi için kentin tüm dinamikleri ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da Kaymakam Yosunkaya'ya belediyenin çalışmaları ve ilçenin genel durumu hakkında bilgi verdi. Ayhan, "İlçemize hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Bizler, Kaymakamlığın tüm birimleri ile koordineli çalışarak, kentimizi el birliği ile çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

(BB-BRN-Y)



05.01.2017 12:56:44 TSI

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