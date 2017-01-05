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Başiskele'de park ve bahçelere yönelik çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, park ve bahçelere yönelik çalışmalarına hız verdi.

Başiskele Belediyesi'nin cadde ve sokaklarda kent estetiğine uygun yaptığı düzenlemeler sonrasında dekoratif duvarlar beyaz ahşap çitlerle güzelleştiriliyor. Özellikle yol genişlemesiyle birlikte yapılan duvarların üzerlerine beyaz ahşap çitlerler monte edilerek bazı park ve bahçelerin çevreleri çitlerle çevrilerek güvenli hale getiriliyor.

(İG-İÇ)



05.01.2017 12:55:32 TSI

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