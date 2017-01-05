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Başkan Karaçoban'dan bayan voleybol takımına ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımını antrenmanlarında ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, takıma başarılar diledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımını, antrenmanlarında ziyaret etti. Takıma başarılar dileyen Başkan Karaçoban, ligin 2. yarısı için takımdan başarılı oyunlarının devamını beklediğini ve takıma güvendiğini belirtti. Antrenman sonrasında takıma tatlı ikram eden Karaçoban, "2017 yılının teknik ekibimize ve Alaşehir bayan voleybol takımıza sakatlıksız, başarılarla dolu bir yıl olması dileklerinde bulunduk" dedi.

(AY-Y)



05.01.2017 13:01:06 TSI

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