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Belediye Başkanı Fatih Çalışkan esnafların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe esnafının sorunlarını Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun'dan dinledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek ilçe esnafının sorunları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile esnaf ve sanatkarların dilek, temenni ve sorunları ile alakalı, verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Ali Tosun, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Başkan Çalışkan'a esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.(MA-EFE)



05.01.2017 13:11:17 TSI

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