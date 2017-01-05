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Çobanlara sosyal güvenlik çalışması yapılıyor

- Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen:

- "200 baş ve üzeri sürü bekleyen çobanın sosyal güvenliğini devlet karşılasın"



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, İl Genel Meclisi'nin devam eden Ocak ayı toplantılarına katılarak meclis üyelerine şehrin tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Meclis Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Birşen, özellikle son 2 yıldır Gümüşhane tarımına verdiği destek nedeniyle İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisine teşekkür etti.

Konuşmasının başlangıcında Türkiye'de Milli Tarım Projesi adlı tanıtım filmini de meclis üyelerine izlettiren Birşen, özellikle son yıllarda değişim ve dönüşüm gösteren tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde artık havza bazlı üretim modelinden bahsetti.

Bakanlığın politika değiştirdiğini ve artık her köyün Ziraat Mühendisi ve Veterinere zimmetlendiğini kaydeden Birşen, teknik personelin köylerdeki tesisleri en az yılda 4 kez ziyaret etme zorunluluğu bulunduğunu, eğitim, destekleme bilgilendirmeleri gibi konuların artık vatandaşın ayağına gidilerek yapıldığını ifade etti.

Gümüşhane'de bu yıldan itibaren 200 başa kadar besi işletmelerinde yüzde 50 ahır yapımına, yüzde 30'da canlı hayvana hibe verileceğini dile getiren Birşen, bu uygulamanın tebliğ yayınlanır yayınlanmaz hayata geçirileceğini söyledi.

Süt hayvancılığına nazaran Gümüşhane'nin besi hayvancılığı için daha karlı ve uygun olduğunu ifade eden Birşen, son yıllarda büyükbaş hayvan sayısının 65 binden 71 bine çıktığına dikkati çekti.



"200 baş ve üzeri sürü yöneten çobanların sosyal güvenliğini devlet karşılasın"

Koyunculuğa özel bir başlık açan ve planlanan bir çalışmayı da meclis üyeleriyle paylaşan Birşen, "Koyunculuğa destek verilmeli. Zor bir meslek ama bu işin iyileştirilmesi gerekli. Birçok insan asgari ücretle çalışıyor. 200 baş üzeri sürü yöneten kişinin sosyal güvenliğinin Bakanlık tarafından karşılanması yönünde Bakanlığımıza teklifimiz olacak. Böyle olursa bu iş cazip hale gelir. Koyunculuğun gelişmesi için çoban lazım ama bulamıyoruz. Koyunculuğu ön plana çıkarmamız gerek. Bunun için de ek destek lazım" dedi.

Gümüşhane'de yem maliyetlerinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu, hayvanların dar bir zaman diliminde meralarda otlatıldığını dile getiren Birşen, dünyanın her yerinde devletlerin tarımı sübvanse ettiğini, Türkiye'de verilen desteğin AB ülkeleriyle aynı olduğunu söyledi.

Genç çifti projesi hakkında da bilgi veren Birşen, "Bu yıl başlayan proje kapsamında ilimize 4 milyon 320 bin TL destek sağlandı. Projeden 144 genç çiftimiz yararlanıyor. Özellikle kadınlara daha fazla destek sağlandı. 2017 yılında da bu proje devam edecek" diye konuştu.

Ceviz eylem planıyla ilgili bilgi de veren Birşen, yıllardan beri Gümüşhaneli üreticinin mağdur olduğu ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen Ferno-Fernette türü geç çiçek açan 30 bin ceviz fidanının tespit edilen yerlere Mart ayıyla birlikte dikileceğini, kalan 20 bin fidanın da Kasım ayında toprağa dikileceğini sözlerine ekledi.

Kelkit ilçesinde Türkiye'de dördüncüsü olacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Birşen, proje çalışmalarının devam ettiğini, mütevelli heyetinin de kurulma aşamasında olduğunu belirterek, bu çalışmanın önemine vurgu yaptı.

(RE-ÖS-Y)



05.01.2017 13:27:07 TSI

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