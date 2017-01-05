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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Meydan projesinde temel atıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:27
Meydan projesinde temel atıldı
Meydan projesinde temel atıldı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta 30 milyon TL'ye mal olacak olan Meydan Çarşısı projesinin 1. etap çalışmaları kapsamında temel atıldı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun 2017 yılında hayata geçirmeyi planladığı projelerden birisi olan Meydan projesinde inşaat çalışmaları başlatıldı. Tokat Belediyesi tarafından Meydan bölgesi olarak bilinen Hatuniye Camisi ile Taşhan arasında kalan alanın eski tarihi ve ticari kimliğine kavuşturulması amacıyla düzenlenen projede geri sayım başladı. 3 etaptan oluşan projenin 1. etabı olarak ana cadde üzerindeki iş yerlerinin taşınacağı Gaziosmanpaşa Lisesi yanındaki yıkılan öğrenci pansiyonun yerine yapılacak olan iş yerlerinin temeli atıldı. Yaklaşık 2 milyon 200 bin lira sözleşme bedeli olan inşaatın 180 iş günü içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yeni iş yerlerinin temel atma törenin ise Ocak ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2017 yılında 83 milyon TL'lik yatırım bütçesi ile Meydan Projesi, Kanal Tokat, Şehir Parkı, Kapalı Pazar Yeri, Yeni Şehir Terminali, Topektaş Et Kombinası ve Parçalama Tesisi, Aile Yaşam Merkezi, Kültür Sokağı ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Vahşi Çöp Islah Projesi, Kırk Badallar, Esentepe Mahallesi'ne üçüncü Mahalle Konağı projelerinin önemli bir kısmını hayata geçirmeyi hedefliyor.
(Nİ-SLH-Y)

05.01.2017 13:29:41 TSI
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