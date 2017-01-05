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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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AK Parti'de üç ilçenin yönetimi belli oldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:43
AK Parti'de üç ilçenin yönetimi belli oldu
AK Parti'de üç ilçenin yönetimi belli oldu

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - AK Parti Genel Merkezi yeni atamasını gerçekleştirdiği Buca, Güzelbahçe ve Kiraz ilçe başkanlarının birlikte çalışacakları ilçe yönetim kurulu listelerini onayladı.
Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım ve İzmir İl Koordinatör Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican'ın, yoğun bir mülakat sürecinden geçirdiği ilçe yönetim kurulu üyeleri AK Parti Genel Merkezince onaylandı. Yönetim Kurulu listelerini hazırlayıp Genel Merkez'in takdirine sunan İl Başkanı Bülent Delican, "İlçe yönetim kurulu üyelerimize ilişkin yürüttüğümüz yönetim listeleri çalışması Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca onaylanmış olup, İlçe Başkanlarımıza tevdi edilmiştir. Çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

Listeler onaylandı
Ataması gerçekleştirilen 3 ilçenin yönetim kurulu listelerinden Mustafa Arslan'ın ilçe başkanlığındaki Buca'da yönetim Mustafa Arslan, Necati Bahçeci, İsa Nezir, Sema Ünlü, Gülay Sakartepe, Yusuf Gültekin, Fırat Yipek, Murat Solmaz, Hakan Kalfaoğlu, Cevdet Gökdoğan, Zehra Demirel, Mustafa İnce, Osman Bülbül, Uğur Eroğlu, İzzet Pilgir, Cihan Arslan, Yusuf Bitirim, Mustafa Çetin, Faik Kırdağ, Mehmet Adıyaman, Şebnem Özdal Öge, Kemal Bayandur, Emir Selik, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Paşaoğlu, Aydın Esnafoğlu, Hüseyin Uluğ, Meryem Sucu, Derya Çelik, Yılmaz Hasgüçmen'den oluştu.
Güzelbahçe'de Vasfi Çakıroğlu'nun ilçe başkanlığındaki yönetimde ise Vasfi Çakıroğlu, Mehmet Nihat Baran, Abbas Kemal Hamamizade, Murat Kabadayı, Serkan Atik, Emin Berke, Hakan Oğuzer, Hasan Yozgat, Erol Akçay, Gülhan Aydoğanlar, Nilüfer Tanıl, Sadık Kızıldoğan, Ahmet Uğur Gümüşkesen, Fatma Nur İbaoğlu Zahnd, Teyfik Burgu, Başaran Bakal, Adalet Şahan, Hüseyin Eren, Süleyman Canbaz, Mustafa Ambarcı yer aldı.
Kiraz'da İbrahim Yılmaz ilçe başkanlığındaki yönetimde ise şu isimlere yer verildi:"İbrahim Yılmaz, Şeref Erkan, Tevfik Demirci, İsmail Hancı, İsmail Çavuş, Tevfik Can Kiraz, M. Tevfik Çözer, Meltem Topsakal, Orçun Özçınar, Zekeriyya Aykan, Murat İnce, Baki Yazan, Cihat Sezgin, Hüseyin Atçı, Tuncay Durak, Feridun Yılmaz, Ebru Küçük, Ebru Yılmaz, Mesut Kocadağ, Ufuk Ekici"
(MY)

05.01.2017 13:47:41 TSI
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