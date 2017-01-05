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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Yaşları küçük, yürekleri büyük çocuklardan Halep'e yardım

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:49
Yaşları küçük, yürekleri büyük çocuklardan Halep'e yardım
Yaşları küçük, yürekleri büyük çocuklardan Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Edremit'te öğrenciler kendi aralarında topladıkları yardımları ve 2 bin 500 lirayı Halep'te ki yardıma muhtaç insanlara göndermek için Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiler.
Edremit Şehit Öğretmenler İlkokulu 4 B sınıfı öğrencileri, Edremit Müftülüğünün başlattığı "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına destek amacıyla onlarca koli gıda ve giyecek yardımıyla birlikte arkadaşlarından topladıkları 2500 lira nakit yardımı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'a bankaların ilgili hesabına yatırılmak üzere teslim ettiler.
İlçe Müdürü Yusuf Koç 4 B sınıfı miniklerine, öğretmenlerine ve Okul Müdürü Hanifi Yaman 'a bu yardım faaliyetinin çok önemli olduğunu ve diğer okullara örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek teşekkür etti.
(EME)

05.01.2017 13:52:58 TSI
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