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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:56
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
- Genel Sekreter Yaşar:
- "Engellilere her türlü destek verilecek"

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yapılan ziyaretler sürüyor. Yaşar'a hayırlı olsun dileklerini ileten ziyaretçiler, belediyecilik hizmetlerinde başarı temennisinde bulundular.
Van Bedensel Engelli Spor Kulübü Derneği üyeleri de Genel Sekreter Mehmet Yaşar'a ziyarette bulundu. Ziyarette sorunları ile ilgili bilgiler veren Dernek Başkanı Hanifi Baykara, bilhassa deplasman maçlarına giderken büyük zorluklar yaşadıklarını, bunun için belediyeden destek beklediklerini, sosyal ve kültürel aktivitelerede engellilerin dahil edilmesini dile getirerek, yaşadıkları sorunların bu dönemde giderileceğine kanaatlerinin tam olduğunu söyledi. Baykara, belediye 2 yıldır kendilerine söz vermesine rağmen, engelli aracından faydalandırmadıklarını, bunun giderilmesini de istediklerini dile getirdi. Baykara, daha sonra Genel Sekreter Mehmet Yaşar'ı bu pazar oynanacak olan maçlarına davet etti. Yaşar, bu daveti geri çevirmeyeceklerini, programının uygun olması durumunda muhakkak katılacağını belirtti.
Genel Sekreter Mehmet Yaşar, "Engelli kardeşlerimizin bütün sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Şundan emin olun sizi asla ihmal etmeyeceğiz. Engellilerimizin böyle hayat dolu olması, spor ve kültürel alanlarda aktif yer alması bizi sevindiriyor ve gururlandırıyor. Bundan sonra deplasman maçlarında size her türlü desteği sağlayacağız. Sizlerin maçlarını da zaman elverdiği müddetçe takip edeceğim. Belediyemizin imkanları dahilinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Beledeyimizin imkanlarını halkımızın yararına en güzel ve yararlı bir şekilde kullanacağız" dedi.
"Yurt Kur Müdürü ile AK Parti İpekyolu ilçe başkanından ziyaret"
Genel Sekreter Mehmet Yaşar'a, Ak Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan da ziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Beraberinde ilçe başkan yardımcıları Necmettin Arvas ile Mücahit Kahraman ile gelen Aslan, belediyenin bu dönemde çok daha iyi hizmetler yapacağına inanıyoruz ve bu kadrolara güvendiklerini, kendilerine başarılar dileklerini iletti.
Kredi Yurtlar Kurumu Van il Müdürü Mehmet Şerif Özalp'da ziyarette bulunarak hayırlı olması dileklerini iletip, bazı konularda fikir alışverişinde bulundular.
(EKİP-ŞAK-Y)

05.01.2017 14:00:49 TSI
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