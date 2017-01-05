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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Sabah seferlerinin iptaline tepki

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:27
Sabah seferlerinin iptaline tepki
Sabah seferlerinin iptaline tepki

(Fotoğraflı)

Yusuf İdiz
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van-Gevaş arası yapılan belediye seferleri azaltılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Özellikle yoğun olan sabah seferlerini iptal edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, öğrencilerin mağdur olduğunu söylediler. Sabah saatlerinde sefer yapan belediye otobüslerinden en çok öğrencilerin faydalandığını belirten vatandaşlar, "Öğrencilerin maddi durumlarını göz önüne alındığında belediye otobüsleri onlar için vazgeçilmez bir ulaşım aracıydı. Ancak birkaç gündür sabah seferler kaldırıldı. Başta öğrenciler olmaz üzere sabah işe giden memurlar da mağdur oldu. Biz bu seferlerin yeniden başlatılmasını istiyoruz" dediler.
"Kimseyi de mağdur etmeyiz"
Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Cem Bartın ise sorunun geçici olduğunu belirterek, "İlçelere sefer yapan belediye otobüsleri büyük bir oranda zarar ediyor. Bunun için bir düzenleme yapıyoruz. Ancak Gevaş'taki sorun bundan dolayı değildir. Araçlarımızın trafik sigortalarını yapan firmanın, hükümlüklerini yerine getirmediğinde dolayı sözleşmesi fes edildi. Halkımızda taktir eder ki trafik sigortası olmayan aracı da trafiğe çıkaramayız. Sıkıntı bundan ibarettir. Yani bu geçici bir sıkıntıdır. Ancak otobüs seferleriyle ilgili ise bir düzenleme yapacağız. Ama bu düzenlemeyi yaparken de kimseyi de mağdur etmeyeceğiz" dedi.
(Yİ-ŞAK-Y)

05.01.2017 15:31:03 TSI
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