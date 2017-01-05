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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Gemlik'ten birlik beraberlik mesajı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:30
Gemlik'ten birlik beraberlik mesajı
Gemlik'ten birlik beraberlik mesajı

(Fotoğraflı)

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlik Kent Konseyi üyeleri, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
GTSO Başkanı Kemal Akıt'ı ziyaret eden Gemlik Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim ve yönetim kurulu üyeleri, yaşanan tüm olumsuzlukların iş dünyasını etkilediğini ama birlik ve beraberlikle bunun üstesinden gelineceğini açıkladı. GTSO Başkanı Akıt, "40 yıldır çeşitli vesilelerle bu memlekete zarar veren adı ne olursa olsun her türlü terör faaliyetini nefretle kınıyoruz. Türkiye'deki terör eylemlerinin tek bir amacı vardır. Toplumsal huzurumuzu bozmak, gelişen ekonomimize engel olmak ve Türkiye'nin önünü kesmektir. Ama hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Tarihte olduğu gibi Türkiye bu karanlık güçlere hiçbir zaman boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Bu coğrafya binlerce yıl farklı görüşlere, farklı toplumlara ana yurtluk etmiştir. Yapılan bu terör eylemleri, binlerce yıldır bu topraklarda bir arada, kardeşçe, omuz omuza yaşamış insanları elbette ki birbirinde ayıramayacak, bilakis daha güçlü bağlarla bir birine kenetleyecektir" dedi.
Gemlik Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim ise, birlik ve beraberlik içinde yapılan çalışmaları bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.
(HT-AÇ)

05.01.2017 15:32:01 TSI
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