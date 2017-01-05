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Ağrı'da 85 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 85 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 5 kişi de tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce, ilimiz üzerinden batı illerine sevkiyatı yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar kapsamında Doğubayazıt ilçemizde bulunan bir kargo firmasının deposunda batı illerine gönderilmek üzere bir TIR'a gümrük kaçağı sigara yükleneceğinin tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu İran plakalı TIR'da yüklenmek üzere hazırlanan muhtelif markalarda 85 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yapılan incelemede TIR'ın dorsesine zula tabir edilen gizli bölmeler yapıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili H.G., S.H.H., A.S., S.B. ve Y.E. isimli İran uyruklu 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanmıştır"denildi.

(AG-ŞAK-Y)



05.01.2017 15:51:11 TSI

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