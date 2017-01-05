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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Başkan Öztürk başarılı öğrencileri ödüllendirdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:51
Başkan Öztürk başarılı öğrencileri ödüllendirdi

KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, TEOG Sınavında ve Siyeri Nebi Yarışmasında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.
Öğrencileri makamında kabul eden Başkan Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını istedi. Başkan Öztürk, "Öncelikle TEOG sınavlarında Türkiye Birincisi olan, Nida Nur Öztürk yavrumuzu tebrik ediyorum. Yavrumuzun yetişmesine katkı sağlayan başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yahyalı gerçekten eğitimde, sınavlarda çok başarılı bir ilçe. Bu başarıda şüphesiz Mili Eğitim Müdürümüzün, müdür yardımcılarımızın, okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin imzası var. TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan Nida evladımız, bir gururumuz oldu. Ayrıca Nida kızımız, rahmetli amcamın torunu olması hasebiyle beni iki kez gururlandırdı. Büyüklerimiz marifet iltifata tabi demişler. Bu manada hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize ve müdürlerimize iltifat etmeliyiz. Ayrıca Siyeri Nebi yarışmasında Türkiye Birincisi olan evlatlarımızda burada.Kendi açımdan duygulu anlar yaşıyorum. Siyeri Nebi konusunda öğretmenlerimizin, müftülerimizin bile içinden çıkamayacağı soruları cevaplayarak, Türkiye Birincisi olmak gerçekten kolay değil. Ben gözlerinizden öpüyorum. İmam Hatip Lisesi mezunu olarak gerçekten sizlerle gurur duydum. Başarılı öğrencilerimize çam sakızı çoban armağanı birer altın hediye etmek istiyorum." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı'da konuşmasında milli eğitim camiası adına, ilçedeki öğretmen, öğrenci ve veliler adına Başkan Esat Öztürk'e teşekkür ederek, " İlçemiz, sizin gibi bir belediye başkanı sahip olduğu için çok şanslı. Milli eğitimin sorunlarına, isteklerimize ve eksiklerimize koşturan bir başkanımız var. Bu kadar iş yoğunluğunarağmen eğitime öncelik vermeniz bizim için çok büyük bir avantaj. Bu anlamda şahsınıza, belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.
Başkan Esat Öztürk, TEOG sınavından Türkiye Birincisi olan Nida Nur Öztürk ve Siyeri Nebi Yarışmasında Türkiye Birincisi olan Sami Yusuf Erdoğan ve Esat Kerem Çankaya'ya altın hediye etti.
(SK)

05.01.2017 15:54:53 TSI
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