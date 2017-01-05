05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalıkta okullarda kitap fuarları yayılıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:28
Ayvalıkta okullarda kitap fuarları yayılıyor
Ayvalıkta okullarda kitap fuarları yayılıyor

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu'nun ardından bu kez de Abdülvahit Sağlam İlkokulu; öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için kitap fuarı düzenledi.
Öğrencilerin kendi harçlıklarından arttırdıkları birikimlerin hazırlanan kumbaralarda biriktirilerek, biriken paralarla okulun salonuna hazırlanan fuara getirilen yaklaşık 10 bin kitaptan satın almalarına olanak tanınmasının hedeflendiği öğrenildi.
Öğrencilerin kendi tasarrufları ile kendi tercih ettikleri kitapları almasının amaçlandığı fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Abdülvahit Sağlam İlkokulu Müdürü Kudret Öztürk, fuara 38 yayınevinin katıldığını anlattı.
Projenin ilk etabında Kaymakam Namık Kemal Nazlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in öncülüğünde okullara dağıtılan kumbaraların dağıtıldığını kaydeden Müdür Öztürk, öğrencilerin çok sayıda kitap arasında seçim yapmakta zorlandığını ama en sevdikleri kitapları satın almaktan da son derece memnun kaldıklarını söyledi.
Kitabın öğrencilerin geleceğine yönelik en önemli aydınlanma aracı olduğunu ifade eden Kudret Öztürk, organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen olmak üzere herkese teşekkür etti.
(SS-

05.01.2017 16:28:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zağnos Paşa Cami restorasyonu Ramazan Ayı'na yetişecek
YEREL

ZAĞNOS PAŞA CAMİ RESTORASYONU RAMAZAN AYI'NA YETİŞECEK
Yaşları küçük, yürekleri büyük çocuklardan Halep'e yardım
YEREL

YAŞLARI KÜÇÜK, YÜREKLERİ BÜYÜK ÇOCUKLARDAN HALEP'E YARDIM
Burhaniye Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda çifte madalya sevinci
YEREL

BURHANİYE HACI MUSTAFA MÜDÜROĞLU ORTAOKULU'NDA ÇİFTE MADALYA SEVİNCİ
Tarihi şadırvan restore edilecek
YEREL

TARİHİ ŞADIRVAN RESTORE EDİLECEK
Kulakların pası silinecek
YEREL

KULAKLARIN PASI SİLİNECEK
Balıkesir 112 Acil Sağlık Hizmetleri yaklaşık 112 bin hastaya hizmet verdi
YEREL

BALIKESİR 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YAKLAŞIK 112 BİN HASTAYA HİZMET VERDİ
Bandırmalı muhtarlar Külliye'de
YEREL

BANDIRMALI MUHTARLAR KÜLLİYE'DE
Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte eylem yaptı
YEREL

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLER BİRLİKTE EYLEM YAPTI
Saka, muhtarlardan şüpheli davranışları emniyete bildirmelerini istedi
YEREL

SAKA, MUHTARLARDAN ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI EMNİYETE BİLDİRMELERİNİ İSTEDİ
Edremit'te 7 sığır telef oldu
YEREL

EDREMİT'TE 7 SIĞIR TELEF OLDU
Kaymakam Sırmalı'dan Edremit SGK'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI'DAN EDREMİT SGK'YA ZİYARET
Altınoluk sahil çalışmalarını incelediler
YEREL

ALTINOLUK SAHİL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİLER
&quot;Z Kütüphane&quot; açıldı
YEREL

"Z KÜTÜPHANE" AÇILDI
Burhaniye'de güvercin sevenlerin sayısı arttı
YEREL

BURHANİYE'DE GÜVERCİN SEVENLERİN SAYISI ARTTI
Burhaniye'de Halep için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL

BURHANİYE'DE HALEP İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı Körfez bölgesine çıkarma yaptı
YEREL

BALIKESİR AK PARTİ İL TEŞKİLATI KÖRFEZ BÖLGESİNE ÇIKARMA YAPTI