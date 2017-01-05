YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TEİAŞ planlı elektrik kesintisini erteledi

TEİAŞ planlı elektrik kesintisini erteledi



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Siverek Trafo Merkezi'nde yıllık bakım nedeniyle Pazar günü Siverek ve köylerinde yapılması planlanan elektrik kesintisi ertelendi.

TEİAŞ tarafından planlanan ve duyurulan elektrik kesintilerinde erteleme kararı alındı. Konuyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtımdan yapılan duyuruda, "Pazar günü Siverek Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafından yapılması planlanan yıllık bakım onarım çalışması alınan karar gereği ileri ki bir tarihe ertelendi" denildi.

(BB-BRN-Y)



05.01.2017 16:41:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER