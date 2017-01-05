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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Melikgazi basketbol takımının konuğu Adanaspor

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:42
Melikgazi basketbol takımının konuğu Adanaspor

KAYSERİ (İHA) - Basketbol Erkekler 2. Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Pazar günü kendi evinde Adanaspor'u konuk edecek.
Ligin ikinci yarısına yaptığı takviyelerle daha güçlü girecek olan Melikgazi Belediyespor'da hazırlıklar antrenör Nihat Kahraman nezaretinde Keykubat tesislerinde günde tek antrenman yaparak devam ediyor. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını belirten Antrenör Nihat Kahraman, "İkinci yarıda daha farklı ve daha güçlü bir Melikgazi olacak. Devre arasını çok iyi değerlendirdik. Adanaspor maçını kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. İnanıyoruz, başaracağız."dedi.
Melikgazi Belediyespor- Adanaspor karşılaşması 08 Ocak 2017 Pazar günü saat 16:00'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
Voleybol takımının konuğu Hatay Büyükşehir Belediyespor
Voleybol Erkekler 1. Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında kendi evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor takımını konuk edecek.
Hazırlıklarını Keykubat tesislerinde Antrenör Fuat Kalay nezaretinde günde tek idman yaparak sürdüren temsilcimiz ligin ilk yarısındaki şansızlıkları yaşamamak ve seri galibiyetler alarak ligde üst sıralara yükselmek için ikinci yarıya yaptığı transferlerle daha güçlü girecek. Antrenör Fuat Kalay, "Çok genç bir takıma sahibiz. Ligin ilk yarısında bir çok karşılaşmada tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Ancak devre arası adeta bize ilaç oldu. Eksik mevkilere gerekli transferlerimizi yaptık, takım olarak eksiklerimizi gidermek için çok iyi çalıştık. Takım olarak hem fiziksel hem de motivasyon olarak ikinci yarıya hazırız. Rakibimiz çok güçlü ancak bizim tek hedefimiz galibiyet. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.
Melikgazi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması 07 Ocak 2017 Cumartesi günü Talas Spor Salonu'nda Saat 13:00'de oynanacak.
Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, "Takımlarımız ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Hocalarımızın tavsiyeleri doğrultusunda gerekli mevkilere transferlerimizi yaptık. İnşallah her iki takımımızda alacakları seri galibiyetlerle ligde arzuladığımız hedefe emin adımlarla ilerleyecektir. Bizim için çok önemli olan bu hafta sonunda tüm sporseverleri maçlarımıza davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteği ile inşallah hem basketbol takımımız hem de voleybol takımımız rakiplerini mağlup edecektir." ifadelerini kullandı.
(SK)

05.01.2017 16:45:45 TSI
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