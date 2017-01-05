YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özgüven, TEOG'da başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Başkan Özgüven, TEOG'da başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında sorulara doğru yanıt vererek büyük başarı elde eden öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

TEOG, ilk dönem sınavlarında soruları doğru cevaplayarak güzel başarılara imza atan ve önemli dereceler elde eden TED Ereğli Koleji Öğrencisi Emre Akman, Sümer ortaokulu Öğrencisi Ayşe Payas, Ferhat Feriha Koyuncuoğlu Ortaokulu öğrencisi Hale Gökçen ve Borsa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sude Başkaya'yı altınla ödüllendirdi. Öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini makamında konuk eden Başkan Özgüven, öğrencilerin başarısında öğretmenlerinin ve velilerinin payının büyük olduğunu kaydetti.

Başarının altın anahtarının çalışmak olduğunu belirten Özgüven, "Ereğli'nin gururu öğrencilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duydum. Onların almış oldukları bu başarı bizleri gururlandırdı. Ben öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Örnek alınacak bir başarı elde etmişlerdir" dedi.

(AH-Y)



05.01.2017 16:56:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER