05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halep için anlamlı yardım

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:49
Halep için anlamlı yardım
Halep için anlamlı yardım

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi tarafından Halepli savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına en anlamlı destek Akşemseddin İlkokulu öğrencilerinden geldi. Değerler Eğitimi dersi kapsamında yardımlaşma konusunu işleyen öğrenciler topladıkları yardım malzemelerini Şehzadeler Belediyesi'ne teslim etti.
Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen "Haydi Manisa, Halep'e El Ver' yardım kampanyasına bir destek de Akşemseddin İlkokulu öğrencilerinden geldi. Okulda işlenen 'Değerler Eğitimi' dersi kapsamında bu ay yardımlaşma konusunu işleyen öğrenciler Sınıf Öğretmeni Emine Sarı'nın belirlediği konu kapsamında "Haydi Manisa, Halep'e El Ver' yardım kampanyası çerçevesinde Halepli savaş mağdurları için büyük miktarda yardım malzemesi toplayarak Şehzadeler Belediyesine teslim etti. Düzenlenen teslim törenine Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Okul Müdürü Salih Taşdemir, Proje Öğretmeni Emine Sarı, Sınıf Annesi Neslihan Kasım ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Yardım kampanyasının 9 Ocak tarihine kadar süreceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, "Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa şubesi olarak Halepli savaş mağduru kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlatmıştık. Başlattığımız yardım kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Manisa'nın dört bir tarafından vatandaşlarımız imkanları ölçüsünde destekte bulunuyorlar. Bu kapsamda Akşemseddin İlkokulunda Anasınıfı öğrencilerimizin ve sınıf öğretmenimiz Emine Sarı öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kısa bir süre içerisinde bütün okula yayılmış, Akşemseddin İlkokulu Halep için seferber olmuştur. Bu kampanya neticesinde Halepli savaş mağduru kardeşlerimiz için ciddi miktarda yardım toplanmıştır. Öğrenci kardeşlerimiz toplamış oldukları yardımları bugün Halep'e ulaştırılmak üzere bizlere teslim ediyorlar. Küçük yürekleri ile böylesine büyük bir adım adan öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. "Haydi, Manisa Halep'e El Ver" yardım kampanyamız 9 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu vesile ile bütün Manisalı vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Yardım yapmak isteyen hemşehrilerimiz yardımlarını belediyemize iletebildikleri gibi 4449045 numaralı Beyaz Masa birimimizi aramaları halinde de yardımları bizler gelerek evlerinde alıyoruz" dedi.
"Öğrenciler değerler eğitimi kapsamında yardımlaşmayı öğrendiler"
Değerler Eğitimi konusunda bu ay yardımlaşma konusunu işlediklerini ifade eden Akşemseddin İlkokulu Müdürü Salih Taşdemir, "Akşemseddin İlkokulu olarak Değerler Eğitimi kapsamında bu ay ki konumuz yardımlaşma konusuydu. Sınıf Öğretmenimiz Emine Hanım bu ay ki yardımlaşma konusunda Halep'i işleyerek velilerimizin ve diğer öğrencilerimizin de katkıları ile bu yardımın toplanmasına vesile olmuştur" şeklinde konuştu.
Projenin okul tarafından büyük destek görmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Proje Öğretmeni Emine Sarı, "Bu projemizi başlatmamızdaki en büyük amacımız öğrencilerimize yardımlaşma duygusunu aşılamaktı. Çok kısa bir süre içerisinde öğrencilerimiz çabaları ile büyük bir yardım toplandı. Böyle bir neticeye ulaştığımız için çok mutlu oldum. İnşallah toplanan bu yardımlar en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşır" dedi.
(SC-Y)

05.01.2017 18:53:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

MASKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Aşevine katkı sağlayanlara teşekkür
YEREL

AŞEVİNE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR
Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

YALÇINKAYA VE COŞKUN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Şirin misafirlerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Saruhanlı'daki çalışmalara yakın takip
YEREL

SARUHANLI'DAKİ ÇALIŞMALARA YAKIN TAKİP
Veremsiz bir Türkiye için eğitim veriyorlar
YEREL

VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN EĞİTİM VERİYORLAR
Salihlili muhtarları dinlediler
YEREL

SALİHLİLİ MUHTARLARI DİNLEDİLER
Mezarlıklardaki sorunlar yerinde tespit ediliyor
YEREL

MEZARLIKLARDAKİ SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Cami ışıklandırması göz doldurdu
YEREL

CAMİ IŞIKLANDIRMASI GÖZ DOLDURDU
Eğitim Bir Sen müfredatın değişmesini istedi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN MÜFREDATIN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ
Manisalı öğrencilere &quot;Sınavdır Geçer&quot; semineri
YEREL

MANİSALI ÖĞRENCİLERE "SINAVDIR GEÇER" SEMİNERİ
Belediye destek verdi üretim arttı
YEREL

BELEDİYE DESTEK VERDİ ÜRETİM ARTTI
MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret
YEREL

MAGİAD'TAN VALİ GÜVENÇER'E ZİYARET
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇIKRIKÇI DÜĞÜN SALONU'NDA İNCELEME
Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN HİZMET KALİTESİ TESCİLLENDİ
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BUZLANMA ÇALIŞMASI
Salihli Devlet Hastanesi, cilt kanseri hastalarına umut oldu
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ, CİLT KANSERİ HASTALARINA UMUT OLDU
Belediyeden arı üreticilerine denetim
YEREL

BELEDİYEDEN ARI ÜRETİCİLERİNE DENETİM
Atatürk Caddesi prestijine kavuşuyor
YEREL

ATATÜRK CADDESİ PRESTİJİNE KAVUŞUYOR
Hayvanseverlerden Başkan Karaçoban'a teşekkür ziyareti
YEREL

HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN KARAÇOBAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ