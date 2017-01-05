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Halep için anlamlı yardım



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi tarafından Halepli savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına en anlamlı destek Akşemseddin İlkokulu öğrencilerinden geldi. Değerler Eğitimi dersi kapsamında yardımlaşma konusunu işleyen öğrenciler topladıkları yardım malzemelerini Şehzadeler Belediyesi'ne teslim etti.

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen "Haydi Manisa, Halep'e El Ver' yardım kampanyasına bir destek de Akşemseddin İlkokulu öğrencilerinden geldi. Okulda işlenen 'Değerler Eğitimi' dersi kapsamında bu ay yardımlaşma konusunu işleyen öğrenciler Sınıf Öğretmeni Emine Sarı'nın belirlediği konu kapsamında "Haydi Manisa, Halep'e El Ver' yardım kampanyası çerçevesinde Halepli savaş mağdurları için büyük miktarda yardım malzemesi toplayarak Şehzadeler Belediyesine teslim etti. Düzenlenen teslim törenine Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Okul Müdürü Salih Taşdemir, Proje Öğretmeni Emine Sarı, Sınıf Annesi Neslihan Kasım ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yardım kampanyasının 9 Ocak tarihine kadar süreceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, "Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa şubesi olarak Halepli savaş mağduru kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlatmıştık. Başlattığımız yardım kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Manisa'nın dört bir tarafından vatandaşlarımız imkanları ölçüsünde destekte bulunuyorlar. Bu kapsamda Akşemseddin İlkokulunda Anasınıfı öğrencilerimizin ve sınıf öğretmenimiz Emine Sarı öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kısa bir süre içerisinde bütün okula yayılmış, Akşemseddin İlkokulu Halep için seferber olmuştur. Bu kampanya neticesinde Halepli savaş mağduru kardeşlerimiz için ciddi miktarda yardım toplanmıştır. Öğrenci kardeşlerimiz toplamış oldukları yardımları bugün Halep'e ulaştırılmak üzere bizlere teslim ediyorlar. Küçük yürekleri ile böylesine büyük bir adım adan öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. "Haydi, Manisa Halep'e El Ver" yardım kampanyamız 9 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu vesile ile bütün Manisalı vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Yardım yapmak isteyen hemşehrilerimiz yardımlarını belediyemize iletebildikleri gibi 4449045 numaralı Beyaz Masa birimimizi aramaları halinde de yardımları bizler gelerek evlerinde alıyoruz" dedi.

"Öğrenciler değerler eğitimi kapsamında yardımlaşmayı öğrendiler"

Değerler Eğitimi konusunda bu ay yardımlaşma konusunu işlediklerini ifade eden Akşemseddin İlkokulu Müdürü Salih Taşdemir, "Akşemseddin İlkokulu olarak Değerler Eğitimi kapsamında bu ay ki konumuz yardımlaşma konusuydu. Sınıf Öğretmenimiz Emine Hanım bu ay ki yardımlaşma konusunda Halep'i işleyerek velilerimizin ve diğer öğrencilerimizin de katkıları ile bu yardımın toplanmasına vesile olmuştur" şeklinde konuştu.

Projenin okul tarafından büyük destek görmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Proje Öğretmeni Emine Sarı, "Bu projemizi başlatmamızdaki en büyük amacımız öğrencilerimize yardımlaşma duygusunu aşılamaktı. Çok kısa bir süre içerisinde öğrencilerimiz çabaları ile büyük bir yardım toplandı. Böyle bir neticeye ulaştığımız için çok mutlu oldum. İnşallah toplanan bu yardımlar en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşır" dedi.

(SC-Y)



05.01.2017 18:53:11 TSI

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