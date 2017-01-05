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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Seydikemer Ören Muhtarı'ndan Başkan Gürün'e Teşekkür Plaketi

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:28
Seydikemer Ören Muhtarı'ndan Başkan Gürün'e Teşekkür Plaketi
Seydikemer Ören Muhtarı'ndan Başkan Gürün'e Teşekkür Plaketi
- Seydikemer Ören mahalle Muhtarı Şahin Ekinci Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek mahallerine yapılan hizmetler için teşekkür etti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ören Mahallesi Muhtarı Şahin Ekinci mahallerine yapılan Büyükşehir Belediyesi hizmetleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti ve plaket takdim etti.
Seydikemer'den vatandaşların selamlarını ve teşekkürlerini getirdiğini söyleyen Şahin Ekinci, Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra ilk başlarda tedirgin yaşadıklarını ama 2014 yılından bu yana Seydikemer Ören Mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesi hizmet yağmuruna tutulduklarını belirtti. Şahin Ekinci; "Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden çok memnun. 2014'den bu yana her sokağa, en ücra köşelere kadar Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile ulaştı. 2015-2016 için mahallemize ne söz verildiyse Büyükşehir Belediyemiz tarafından yerine getirildi. Mahallemize Burdur sınırına bağlayan 16.5 kilometre yol asfaltlandı. 80 yaşındaki vatandaşlarımız 20 yıl önce yapılan eşeklerle gittiğimiz yolun yeni halini görünce gözlerinden yaşlar aktı. Biz bunları hayal bile edemiyorduk, hayaldi, gerçek oldu. Sizden sadece Burdur ile Muğla il sınırı olan noktaya Muğla Büyükşehir Belediyesi yolu tabelası istiyorum." dedi. Mahallerinin meydanına vatandaşlar tarafından bir Atatürk büstü talepleri olduğunu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu isteği bir ay gibi kısa sürede gerçekleştirdiğini söyleyen Seydikemer Ören Mahallesi Muhtarı Şahin Ekinci Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e yapılan hizmetler için teşekkür ederek plaket takdim etti.
"İŞİMİZ, GÖREVİMİZ HİZMET ETMEK"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra Muğla gibi geniş bir coğrafyada Seydikemer'den Bodrum'a kadar vatandaşları için çalıştıklarını, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerine bir bir gerçekleştirerek Muğla'yı daha yaşanır bir şehir yapacaklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla'da 2014 mart ayından beri Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. Görev süremiz boyunca gerek yazılı olarak vatandaşlarımıza dağıttığımız gerekse söz verdiğimiz bütün hizmetleri gerçekleştirmenin hedeflerimize bir bir ulaşmanın mutluğunu bu ziyaretle muhtarımızla birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımız yeni yapılan yolarını güle güle kullansınlar ve güvenle seyahat etsinler. Seydikemer'in Ören Mahallesi'nden muhtarımız vatandaşlarımızın selamını, teşekkürünü bizlere getirmiş. Bizim için en büyük mutluluk vatandaşlarımızın memnuniyeti. İşimiz, görevimiz hizmet etmek. Muhtarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.
(BT-İK)

05.01.2017 20:32:23 TSI
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