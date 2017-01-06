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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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AK Parti'den Kaymakam Çağlar'a ziyaret

06 Ocak 2017 Cuma, 08:46
AK Parti'den Kaymakam Çağlar'a ziyaret
AK Parti'den Kaymakam Çağlar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - AK Parti Bigadiç İlçe Teşkilatı, yeni atanan Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar'a hoş geldin ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete; Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Halil Kurtbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Özdemir ve İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri katıldı. Başkan Neşet Akbıyık tarafından Bigadiç Kaymakamlığına atanan Altuğ Çağlar'a Bigadiç ile ilgili önemli konular hakkında kısa başlıklar halinde bilgi aktarıldı. Çağlar'a yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Teşkilatı, Bigadiç için yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret göstermek için hazır olduklarını kaydetti. Bu doğrultuda Bigadiç için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Neşet Akbıyık, ilçenin gelişmesi ve daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için çalışacaklarını vurguladı.
Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Göreve başlamadan önce ve sonrasında edindiğim bilgiler dahilinde Bigadiç'in eksikleri konusunda üzerimize düşen görevi yapacağız" dedi
(HT-BD)

06.01.2017 08:50:50 TSI
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