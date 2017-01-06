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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

06 Ocak 2017 Cuma, 09:25
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Gülnar, Mezitli, Mut, Toroslar ve Silifke ilçelerinde pazar günü tesis ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Dedeler Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisinde 09:00-10:00 saatleri arasında, Büyükeceli Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Dedeler Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisinde 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61430, 61425 ve 61442 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Hacıilyaslı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Çifçiler Mahallesi Somuncu Baba mevkisi ve Güven Araz Sitesi mevkisi ve Eski Köprü Restoran mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Silifke ilçesi İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi, Uşakpınarı Mahallesi ve Kocapınar Mahallesi 09:00-10:00 saatleri arasında, İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi, Uşakpınarı Mahallesi ve Kocapınar Mahallesi 15:00-16:00 saatleri arasında, İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisi 10:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)

06.01.2017 09:28:47 TSI
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