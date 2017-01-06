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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Daday'ın yeni kaymakamı göreve başladı

06 Ocak 2017 Cuma, 09:37
Daday'ın yeni kaymakamı göreve başladı
Daday'ın yeni kaymakamı göreve başladı

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Daday'a kaymakam olarak görevlendirilen Ahmet Özdemir görevine başladı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kaymakam olarak görevlendirilen Ahmet Özdemir görevine başladı. Daday'da bir süredir boş kalan Kaymakamlık görevi için görevlendirilme yapıldı. İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan ve yine vekaleten yürütülecek olan kaymakamlık görevi için görevlendirilen Ahmet Özdemir göreve başladı.
1988 Artvin Ardanuç doğumlu olan ve lise yaşantısını yine bu ilde sürdüren Özdemir, Kocaeli Üniversitesinde Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, ve İşletme bölümünü bitirdi. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda Uzman Yardımcılığı yaptı. Daday'a iyi ve güzel işler yapmak üzere geldiğini bildiren Kaymakam Özdemir, daha önce Daday'ın ormanlarının metinini duyduğunu ve bu ilçenin insanlarını çok sevecen ve sıcak bulduğunu da sözlerine ekledi. Kaymakam Özdemir, Daday'ın daha da gizli olan güzelliklerinin bahar ayında meydana çıkacağını ve bunu kendisinin merakla beklediğini ifade etti.
(SY-GY-Y)

06.01.2017 09:41:34 TSI
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