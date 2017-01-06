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Amasya'dan BİMER'e 3 bin 467 başvuru



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Salih Işık, 2016 yılında Amasya'dan Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) 3 bin 467 başvuru yapıldığını açıkladı.

Vali Işık, vatandaşların yönetime ilişkin şikayet, talep, görüş ile önerilerini kolayca devlet birimlerine iletebilmeleri ve bu müracaatların derhal işleme alınıp değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, süratle cevap verilmesinin amaçlandığını belirttiği BİMER sistemine gelen başvuruların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde ilgili kurumlara yönlendirildiğini, halkın sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli koordinasyonun sağlandığını söyledi. Işık, "Halkımız ile devlet kurumları arasındaki iletişimin hızlanmasında önemli faydalar sağlayan BİMER sistemine 2016 yılında ilimizden yapılan müracaatların toplamı 3 bin 467 olarak gerçekleşmiş ve müracaatların tümü işlem görmüştür" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



06.01.2017 10:19:04 TSI

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