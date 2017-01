YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köylülerin kaynaşma toplantısı

Köylülerin kaynaşma toplantısı



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Akine Mahallesi'nde vatandaşlar birlik beraberlik duygularını pekiştirmek için her hafta camide toplanıyor.

Kadınlar evlerinde hazırladıkları ikramları her perşembe günü Akne Mahalle Camisi'ne getirerek ikindi namazından sonra mahalle sakinlerine ikramlarda bulunuyorlar. İmam Yalçın Buğday eşliğinde toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim ve Hadis sohbetlerini dinleyip dualar okuyor.

Akine Mahallesi muhtarı Süleymen Duman, bu uygulamayı her perşembe ikindi namazından sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet ortamında kaynaşmak, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek amaçlayan hayata geçirdiklerini söyledi.

06.01.2017 10:58:02 TSI

