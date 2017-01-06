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Günlüce'de durakların yeri değişti



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü bölgesinde, sıcak asfalt sonrası durakların yeri değişti.

Günlüce köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "Emet - Tavşanlı karayolunda asfalt çalışmaları Günlüce köyü bölgemizde tamamlandı. Köyümüzün üstünden geçen eski yol, köyün alt kısmından geçen yeni yol ile birlikte durakların da değişmesi gerekti. Bu nedenle vatandaşlarımızın otobüs beklerken sıkıntı yaşamaması için durakların da değişmesi zorunlu hale geldi. Önümüzdeki günlerde havaların ısınması ile birlikte durakların boya ve bakımlarını yapacağız. Yeni yolun ve durakların hayırlı olmasını dilerken kazasız ve belasız yolculuklar dilerim" dedi. (Tİ - EFE)



06.01.2017 10:58:07 TSI

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