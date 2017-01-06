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ASKF'den Kaymakam Kara'ya 'hayırlı olsun' ziyareti



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara'ya 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Kütahya Başkanı Murat Cengiz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tavşanlı Yeni Kaymakamı Yüksel Kara'yı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Kaymakam Kara'ya Kütahya ASKF'nin çini tabağını hediye eden, spor konusunda istek ve taleplerini dile getiren Başkan Cengiz, "Göreve yeni başlayan sayın Kaymakamımız Yüksel Kara'ya hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, hem de Karkova'daki sıkıntılarımızı dile getirdik" dedi. (Tİ - EFE)



06.01.2017 11:04:41 TSI

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