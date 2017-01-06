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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Şarkıcı Tarık Mengüç Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu

06 Ocak 2017 Cuma, 11:14
Şarkıcı Tarık Mengüç Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu
Şarkıcı Tarık Mengüç Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu
- Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim Projesi kapsamında şarkıcı Tarık Mengüç Kırklareli'ne geldi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valiliği tarafından hazırlanan "Bir Roman Yazıyorum Düşüm Gerçeğim Projesi" kapsamında şarkıcı Tarık Mengüç, dezavantajlı Roman öğrencilerden oluşan ritm grubuyla Halk Eğitim Merkezinde bir araya geldi.
Sanatçı Tarık Mengüç önce Merkez Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulunda müzik öğretmenleri eşliğinde çalışma yapan öğrencileri ziyaret ederek, öğrencilere darbuka çalarak eşlik etti. Daha sonra Halk Eğitim Merkezinde devam eden programda öğrencilere yaşamıyla ilgili bilgi veren Tarık Mengüç, hedeflerinden vazgeçmeyerek en üst noktaya ulaştığını kaydetti.
Roman vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren, maddi imkansızlıklar dolayısıyla eğitimini tamamlayamadığını ifade eden Tarık Mengüç, bütün Roman çocukların okuyarak iyi mevkilere gelmesini istediğini belirtti. Romanların müzik ile dünyada bir numara olduklarını vurgulayan Tarık Mengüç, "Biz Romanlar çok güçlüyüz. Dünyaya bütün müziğimizle ritm tutuyoruz. Müzik camiasında bütün dünyada Romanlar müziği bıraksın müzik bitiyor. Paradan önce mutlu olmayı öğreneceksiniz. Mutlu olduğunuz zaman para zaten gelir" dedi.
Yaklaşık 30 yıl boyunca hedefine ulaşmak için büyük çabalar harcadığını aktaran Tarık Mengüç, hiçbir zaman hedefinden vazgeçmediğini ve karşısına çıkan bütün zorlukları yendiğini bildirdi.
Programın sonunda Tarık Mengüç, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
(KA-MEF-Y)

06.01.2017 11:19:03 TSI
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