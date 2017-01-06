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Şehit madenci yakınları bakan yardımcısıyla görüştü



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, yönetim kurulu üyeleri ve Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yegin' i ziyaret ettiler.

Ulupınar, Bakan Yardımcısı Yegin ile öncelikli olarak maden şehitlerinin konusunu görüştüklerini, Soma, Ermenek yasası diye bilinen yasadan Zonguldak Maden şehitlerinin de yararlanabilmesi için başkan Çetin Yiğit ile birlikte talepte bulunduklarını söyledi. Orhan Yegin' in konuyu yetkili organlara ileteceğini ve ilgileneceğini ifade etti. Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Öztürk ve Bakacakkadı Belde Belediye Başkanı Sezgin Özdemir' in belediyelerine Toplum Yararına Çalışma Programı projesiyle ilgili İŞKUR' dan personel istihdamı konusunda istekte bulunduklarını bakanlığın da bu konuda çalışma yapacağını belirtti.

Ayrıca İzmir' de meydana gelen terör olayını kınayan Ulupınar, şehitlere Allah' tan rahmet yakınlarına, sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

(ÖMR-OA-Y)



06.01.2017 11:31:59 TSI

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