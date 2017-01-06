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Gölbaşı ilçesinde siyer-i nebi yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, 17 Aralık Cumartesi günü ilçede ve Türkiye genelinde 4 bin 401 okuldan 400 bin ortaokul öğrencisinin, ilçeden de 334 öğrencinin sınava katıldığını belirtti.

Özdemir, yarışma sonunda Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Zehra Olcay'ın ilçe genelinde birinci olduğunu ifade etti. Yarışmada birinci olan Zehra Olcay, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Reşit Kaşıkara ve Anadolu Gençlik Derneği Gölbaşı Temsilcisi Selim Yerlikaya, Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir´i makamında ziyaret etti. Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yarışmada başarı gösteren Zehra Olcay'a çeşitli hediyeler verdi.

(KA-BRN-Y)



06.01.2017 11:47:30 TSI

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