YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Abdullah Erin Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu

Vali Abdullah Erin Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile birlikte Gerger İlçesini ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyeti Gerger Hükümet Konağı önünde Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gerger Belediye Başkanı Zeynal Aslan ve ilçe kurum amirleri karşıladı.

Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçen Vali Abdullah Erin, Samsun Ayvacık Kaymakamlığı görevinden Gerger Kaymakamlığı görevine atanan Can Kazım Kuruca'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

(CK-BRN-Y)



06.01.2017 12:31:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER