06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşa edileceği yeri açıkladı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:37
Milletvekili Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşa edileceği yeri açıkladı
Milletvekili Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşa edileceği yeri açıkladı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, yeni Sakarya Adliyesi'nin inşası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ve yeni inşa edilecek olan Sakarya Adliyesi'nin yeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Şehir merkezine modern bir Bölge Adliye binası inşa edildiğini ifade eden Üstün, "15 Temmuz Darbe girişiminden sonra mevcut hakim ve savcıların yaklaşık üçte biri meslekten ihraç edilmiştir. Yeterli Hakim ve Savcı sayısına ulaşıldığında Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.
Üstün, yeni Sakarya Adliye binasının inşası ile ilgili ise "Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesinde yer alan (Valilik Kampüsü Yanı) 4297 ada 1 ve 2 no'lu parsellerin yeni Adalet Sarayının yapılması amacıyla AFAD Başkanlığından alınarak Adalet Bakanlığına tahsisi gerçekleştirilmiştir. Yeni Adalet Binası inşallah en kısa zamanda bu parsel üzerine inşa edilecektir. İnşaatla ilgili proje ve yapım aşamaları da Sakarya Milletvekilleri olarak beraberce tarafımızdan yakinen takip edilecektir" ifadelerini kullandı.
(BB)

06.01.2017 12:41:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEPLİLERE YARDIM
SAMEK'lerde ikinci dönem kayıtları başladı
YEREL

SAMEK'LERDE İKİNCİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI
TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu:
YEREL

TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU:
2016 yılında 116 kaçak avcıya ceza kesildi
YEREL

2016 YILINDA 116 KAÇAK AVCIYA CEZA KESİLDİ
Sakarya'daki FETÖ ve &quot;usulsüz dinleme&quot; davaları birleşti
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ VE "USULSÜZ DİNLEME" DAVALARI BİRLEŞTİ
İlan ve reklam vergisi beyannameleri için son gün 31 Ocak
YEREL

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMELERİ İÇİN SON GÜN 31 OCAK
Rektörlük öğrencileri uyardı: &quot;Toplu taşıma araçlarını kullanın&quot;
YEREL

REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİ UYARDI: "TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN"
Hastane personeli kan verdi
YEREL

HASTANE PERSONELİ KAN VERDİ
Gölde sürüklenen teknesini kurtarmak isterken mahsur kaldı
YEREL

GÖLDE SÜRÜKLENEN TEKNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN MAHSUR KALDI
Sapanca Gölü'nde kayıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
YEREL

SAPANCA GÖLÜ'NDE KAYIKTA MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI